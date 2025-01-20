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Петербургским пенсионерам будут начислять 1500 рублей на посещение музеев

В рамках развития проекта «Серебряный возраст» власти Санкт-Петербурга намерены начислять пенсионерам 1500 рублей для посещения музеев.

Законопроект с такой инициативой внес губернатор города Александр Беглов, сообщили в Смольном.

Начисления предлагается именовать как электронный сертификат. По нему пожилые люди смогут посещать музеи федерального и регионального ведения. Губернатор подчеркнул, что эмоциональное здоровье петербуржцев также важно, как и физическое.

Деньги начнут поступать держателям карты «Серебряный возраст» с весны текущего года. По Единой карте петербуржца (ЕКП) или ЕКП «Серебряный возраст» можно будет посетить 25 музеев регионального ведения и не менее десяти федерального. Чтобы получать выплаты, гражданам необходимо обратиться в администрацию района по месту жительства — в отделы социальной защиты населения или в городские МФЦ, начиная с 1 марта 2025 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что многодетные семьи начнут впускать в Эрмитаж бесплатно.

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