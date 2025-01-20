Петербургским пенсионерам будут начислять 1500 рублей на посещение музеев

Деньги начнут поступать держателям карты «Серебряный возраст» с весны текущего года. По Единой карте петербуржца (ЕКП) или ЕКП «Серебряный возраст» можно будет посетить 25 музеев регионального ведения и не менее десяти федерального. Чтобы получать выплаты, гражданам необходимо обратиться в администрацию района по месту жительства — в отделы социальной защиты населения или в городские МФЦ, начиная с 1 марта 2025 года.