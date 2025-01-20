С владельца затонувшего танкера взыщут расходы по ликвидации разлива мазута

Как следует из документа, заявление ФГБУ «Морспасслужба» о взыскании с ООО «Кама Шиппинг» оставлено без движения до 14 февраля. Не позднее этой даты заявитель должен уплатить государственную пошлину, а также представить в суд доказательства того, что он принял меры к досудебному урегулированию спора. Пошлина при взыскании суммы от 50 млн руб. составляет 725 тыс. руб. плюс 0,5% суммы, превышающей 50 млн руб., максимальный размер пошлины — 10 млн руб.