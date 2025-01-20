Омский минкульт не признал памятниками часть кадетского корпуса и дом Сичкарёвых

Министерство культуры Омской области отказалось признавать объектами культурного наследия часть старого Омского кадетского корпуса и бывший дом Сичкарёвых на Октябрьской, 104. Приказ регионального минкульта от 17 января 2025 года опубликован на интернет-портале правой информации.
Первый объект, расположенный по адресу Ленина, 26, представляет собой спорткомплекс общевойскового училища 1968 года постройки. Ранее он входил в архитектурный ансамбль Омского кадетского корпуса. Напомним, сам кадетский корпус, являющийся памятником архитектуры, в 2020 году был признан аварийным. Новый корпус минобороны возвело на улице Суворова.
Дом Сичкарёвых представляет собой образец деревянного зодчества, это одноэтажная жилая постройка. В прошлом году зданию вернули исторический облик волонтеры.