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Омский минкульт не признал памятниками часть кадетского корпуса и дом Сичкарёвых

В перечень объектов культурного наследия строения включены не будут.

Источник: Комсомольская правда

Министерство культуры Омской области отказалось признавать объектами культурного наследия часть старого Омского кадетского корпуса и бывший дом Сичкарёвых на Октябрьской, 104. Приказ регионального минкульта от 17 января 2025 года опубликован на интернет-портале правой информации.

Первый объект, расположенный по адресу Ленина, 26, представляет собой спорткомплекс общевойскового училища 1968 года постройки. Ранее он входил в архитектурный ансамбль Омского кадетского корпуса. Напомним, сам кадетский корпус, являющийся памятником архитектуры, в 2020 году был признан аварийным. Новый корпус минобороны возвело на улице Суворова.

Дом Сичкарёвых представляет собой образец деревянного зодчества, это одноэтажная жилая постройка. В прошлом году зданию вернули исторический облик волонтеры.