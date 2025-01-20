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В Центральном районе Воронежа отходы будут вывозить на двух видах мусоровозов

В городе стартовал раздельный сбор отходов.

В Центральном районе Воронежа стартовал раздельный сбор отходов. Пока его организовали на 102 площадках, которые полностью оборудовали в соответствии с требованиями контейнерами для различного типа отходов — смешанных и вторичного сырья.

В мэрии отметили, что это оптимальная для мегаполиса двухпоточная система, позволяющая рассортировать мусор на «грязные» и «чистые» отходы.

Забирать с контейнерных площадок мусор будут разные машины с указание на них типов отходов. Пока в тестовом режиме на маршрутах их будет две.

Чиновники утверждают, что новых подход к сбору отходов позволит сократить время на сортировку, а к привычному ведру останется только добавить емкость для вторсырья. Вместо пяти видов машин по городу будут ездить два типа мусоровозов.

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