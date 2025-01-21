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Кроссворд на 21 января 2025

21 января — день рождения известного французского модельера Кристиана Диор, который оказал огромное влияние на мир моды. Проверьте свои знания о мире моды и его вкладе в индустрию с помощью нашего кроссворда.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Интересные факты о французском модельере Кристиане Диор:

1. Кристиан Диор, пребывая на Балеарских островах, заинтересовался ковроткачеством и увидел в нем потенциальное направление своей деятельности. Несмотря на создание большого количества эскизов, ему не удалось найти на островах ни инвесторов, ни покупателей.

2. Некоторые платья Кристиана Диора требовали более 40 метров ткани, что было значительным расходом в послевоенный период. За время работы модного дома Диор было продано 100 тысяч платьев, с общим расходом ткани в 1,5 тысячи километров.

3. Кристиан Диор проявлял суеверность, которая только усиливалась с возрастом. В каждой его коллекции присутствовало изделие, названное в честь Гранвиля, его родного города. Также, на каждом показе, как минимум одна модель выходила на подиум с букетом ландышей, которые были его любимыми цветами.

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