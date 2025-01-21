Кроссворд на 21 января 2025

3. Кристиан Диор проявлял суеверность, которая только усиливалась с возрастом. В каждой его коллекции присутствовало изделие, названное в честь Гранвиля, его родного города. Также, на каждом показе, как минимум одна модель выходила на подиум с букетом ландышей, которые были его любимыми цветами.