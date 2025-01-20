Беспрозванных вручил первую медаль к 80-летию Победы ветерану Нине Демешевой

1394 жителям будут вручены медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» в период до апреля. Нина Петровна рассказала губернатору о своем участии в войне, службе в санитарном поезде и освобождении Украины. Ветеран прочла собственные стихи и поделилась секретом долголетия: делать добро людям и окружающему миру.