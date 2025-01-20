125 воинских захоронений восстановили в Иркутске за пять лет

В Иркутске восстановили 125 воинских захоронений за пять лет. На эти цели были направлены 18 миллионов рублей. Все памятники обновили в одинаковом стиле. На плитах появились персональные данные и годы жизни. Также на памятнике разместили надпись «Участнику Великой Отечественной войны вечная слава». При реконструкции учли и сибирские морозы, поэтому плиты подготовили к перепадам температур.