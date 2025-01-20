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125 воинских захоронений восстановили в Иркутске за пять лет

На эти работы ушло 18 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске восстановили 125 воинских захоронений за пять лет. На эти цели были направлены 18 миллионов рублей. Все памятники обновили в одинаковом стиле. На плитах появились персональные данные и годы жизни. Также на памятнике разместили надпись «Участнику Великой Отечественной войны вечная слава». При реконструкции учли и сибирские морозы, поэтому плиты подготовили к перепадам температур.

— На территории Русско-Амурского мемориального комплекса провели устройство пешеходных дорожек с покрытием из плитки и монтаж освещения. На входной группе разместили табличку с названием мемориального комплекса. Также, отреставрировали памятный знак в виде пятиконечной звезды, — сказано в сообщении.

На Русско-Амурском кладбище суммарно восстановили 95 воинских захоронений, еще 30 отреставрировали на Свердловском.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что с бойцом СВО простились в Казачинско-Ленском районе.