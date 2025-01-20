В районах Омской области благоустроят пять мест для отдыха у воды

Сразу в пяти районах Омской области в этом году обустроят места для купания и отдыха в летний сезон. По данным пресс-службы регионального правительства, по инициативе жителей и при поддержке областного и федерального финансирования, благоустраивать будут территории у естественных водоёмов.
Так, в Москаленском районе более приятной для отдыха планируют сделать территорию пруда у села Звездино. Этот проект назвали «Бухта отдыха “Ивовый пруд”. В посёлке Ачаирский займутся приведением в порядок действующего пляжа на берегу реки Иртыш. Оборудуют официальный пляж в Полтавке на озере Караката. Целый проект разработан для прибрежной зоны озера Старица в поселке Красный Яр Любинского района. В селе Иртыш Черлакского района благоустроят Набережную.
Точных сроков реализации проектов не называется.
Ранее мы писали, что в 2025 году в Омске значительно преобразится пляж «Центральный-2». Работы проведут на территории от Речного вокзала до Ленинградского моста.