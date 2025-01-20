Уфимская ГАИ начала в городе новую специальную операцию

Сегодня, 20 января, ГАИ начала в Уфе операцию «Должник». Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Проверку автомобилистов на наличие долгов по налогам и штрафам за нарушение ПДД дорожная полиция проводит вместе сотрудниками Федеральной службы судебных приставов и Федеральной налоговой службы. Транспорт злостных неплательщиков могут продать.
Госавтоинспекция столицы Башкирии напомнила, что, согласно законодательству, неуплата штрафов в течение 60 дней может грозить либо еще одним штрафом, но уже вдвое большим, либо арестом до 15 суток, либо обязательными работами до 50 часов.
— Помните, расставаться с долгами всегда приятнее, чем с собственным имуществом, — заявили в ГАИ.
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