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Уфимская ГАИ начала в городе новую специальную операцию

ГАИ начала в Уфе спецоперацию «Должник».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 20 января, ГАИ начала в Уфе операцию «Должник». Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Проверку автомобилистов на наличие долгов по налогам и штрафам за нарушение ПДД дорожная полиция проводит вместе сотрудниками Федеральной службы судебных приставов и Федеральной налоговой службы. Транспорт злостных неплательщиков могут продать.

Госавтоинспекция столицы Башкирии напомнила, что, согласно законодательству, неуплата штрафов в течение 60 дней может грозить либо еще одним штрафом, но уже вдвое большим, либо арестом до 15 суток, либо обязательными работами до 50 часов.

— Помните, расставаться с долгами всегда приятнее, чем с собственным имуществом, — заявили в ГАИ.

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