В Гродно водитель пойдет под суд за кражу пустых ящиков на 106 тысяч рублей

Под суд пойдет водитель, который обворовал работодателя на 106 тысяч белорусских рублей, рассказали в управлении Следственного комитета по Гродненской области.
Так, 28-летний водитель, будучи материально ответственным лицом у индивидуального предпринимателя, должен был перевозить продукцию. Мужчина обратил внимание на то, что в товарно-транспортных накладных речь шла о самой продукции и многооборотной таре для ее перевозки. И вот, перевозя товары, водитель понял, что наличие тары не всегда сверяют с ТТН. Смекнув это, на популярной интернет-площадке водитель нашел объявление о покупке таких ящиков, позвонил и нашел себе «покупателя».
В итоге, с июня 2023-го по апрель 2024-го водитель больше 30 раз приезжал к покупателю и продал больше 1000 ящиков. Ущерб превысил 106 тысяч белорусских рублей. При этом, сам фигурант сказал, что на продаже тары он заработал около 33 тысяч белрублей.
Пропажу тары обнаружила бухгалтерия предприятия, когда внесла все сведения в программу учета.
А правоохранители установили, что раньше водителя несколько раз уже судили за кражу, присвоение имущества и заведомо ложный донос. Свою вину он признал и раскаялся, а также возместил ущерб в полном объеме.
Фигуранта будут судить за присвоение имущества лицом, которому оно вверено, совершенное в особо крупном размере (ч.4 ст. 211 Уголовного кодекса Беларуси). Расследование уголовного дела еще не окончено.
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