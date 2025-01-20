В Гродно водитель пойдет под суд за кражу пустых ящиков на 106 тысяч рублей

Так, 28-летний водитель, будучи материально ответственным лицом у индивидуального предпринимателя, должен был перевозить продукцию. Мужчина обратил внимание на то, что в товарно-транспортных накладных речь шла о самой продукции и многооборотной таре для ее перевозки. И вот, перевозя товары, водитель понял, что наличие тары не всегда сверяют с ТТН. Смекнув это, на популярной интернет-площадке водитель нашел объявление о покупке таких ящиков, позвонил и нашел себе «покупателя».