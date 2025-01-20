В Ростовской области увеличили единое детское пособие и выплату из маткапитала

С января 2025 года в Ростовской области увеличили размер единого детского пособия и ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Об этом сообщает донское отделение СФР.
На единое пособие могут претендовать семьи со средним доходом ниже прожиточного минимума на человека, который в этом году составляет 16,6 тысячи рублей. В зависимости от доходов семьи выплата для беременных может достигать 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума, такие же перечисления полагаются и отдельно на ребенка.
— С января единое пособие для беременных составляет от 9 до 18,1 тысячи рублей, на ребенка — от 8 до 16,1 тысячи рублей, — отмечают в СФР.
От прожиточного минимума на ребенка также зависит ежемесячная выплата из маткапитала. Перечисления в 16,1 тысячу рублей за январь должны поступить на счета уже 5 февраля. Напомним, такая поддержка положена семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека. Перечисления оформляются на 12 месяцев через портал госуслуг, в клиентской службе ОСФР или в МФЦ.