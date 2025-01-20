В Ростовской области увеличили единое детское пособие и выплату из маткапитала

На единое пособие могут претендовать семьи со средним доходом ниже прожиточного минимума на человека, который в этом году составляет 16,6 тысячи рублей. В зависимости от доходов семьи выплата для беременных может достигать 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума, такие же перечисления полагаются и отдельно на ребенка.