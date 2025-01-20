Ричмонд
-5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет, летевший в Омск, подал сигнал об опасном сближении с другим бортом

При этом никакого другого самолета рядом с ним не было.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 19 января, сигнал об опасности подал самолет, следующий из московского аэропорта Домодедово в Омск. ЧП случилось в полете в 23:18 по московскому времени. На борту сработала система предупреждения столкновения самолетов в воздухе. О происшествии сообщил тереграм-канал «Авиаинцидент».

При этом по данным источника, тревога оказалась ложной — в радиусе 30 км самолетов, с которыми мог столкнуться лайнер, не было. По данным онлайн-табло Омского аэропорта, ночной рейс из аэропорта Домодедово благополучно приземлился в Омске в 5:11 — на 29 минут раньше прилета по расписанию. Рейс осуществляла авиакомпания «Уральские авиалинии».

Ранее мы писали, что у самолета, летевшего в Омск, отказал автопилот.