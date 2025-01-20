Самолет, летевший в Омск, подал сигнал об опасном сближении с другим бортом

При этом по данным источника, тревога оказалась ложной — в радиусе 30 км самолетов, с которыми мог столкнуться лайнер, не было. По данным онлайн-табло Омского аэропорта, ночной рейс из аэропорта Домодедово благополучно приземлился в Омске в 5:11 — на 29 минут раньше прилета по расписанию. Рейс осуществляла авиакомпания «Уральские авиалинии».