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В Петербурге прогремит салют

В честь полного снятия блокады.

Источник: Reuters

Как сообщает администрация Санкт-Петербурга, праздничный салют намечен на 27 января. Он начнётся в 21:00, место проведения — у стен Петропавловской крепости.

27 января город отметит 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады. Подготовлена обширная программа мероприятий. В частности, во дворах Академической капеллы в очередной раз пройдёт акция «900 дней и ночей», а любители бега смогут принять участие в марафоне «Дорога жизни». Кроме того, обещают зажечь факелы на Ростральных колоннах: первый раз в 10:00, второй — в 19:00.

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