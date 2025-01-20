В Петербурге прогремит салют

27 января город отметит 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады. Подготовлена обширная программа мероприятий. В частности, во дворах Академической капеллы в очередной раз пройдёт акция «900 дней и ночей», а любители бега смогут принять участие в марафоне «Дорога жизни». Кроме того, обещают зажечь факелы на Ростральных колоннах: первый раз в 10:00, второй — в 19:00.