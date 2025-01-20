64-летнюю уфимку не могут отыскать уже шестой день

Как сообщают волонтеры, 14 января женщина ушла из дома, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 155 сантиметров, у нее худощавое телосложение, темные волосы с сединой и карие глаза. Была одета в темную дубленку, темно-зеленую водолазку в полоску, черную юбку, черные сапоги и фиолетовую вязаную шапку.