Досрочное голосование стартует на выборах президента Беларуси 21 января

Досрочное голосование на выборах президента Беларуси начнется с 21 января 2025 года.
Отдать свои голоса белорусы смогут на участках для голосования досрочно с 21 по 25 января. Основной день голосования на президентских выборах — 26 января 2025 года.
В дни досрочного голосования избирательные участки будут работать с 12.00 до 19.00 часов без перерыва.
Выборы президента назначены в Беларуси на 26 января 2025 года. Голосование в день выборов в воскресенье, 26 января, будет проходить с 8.00 до 20.00 часов.
Напомним, на президентских выборах при необходимости белорусы смогут проголосовать по пенсионному удостоверению и студенческому билету.
Накануне президент России Владимир Путин пожелал президенту Беларуси Александру Лукашенко успехов на выборах президента 2025.