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Досрочное голосование стартует на выборах президента Беларуси 21 января

Голосование на выборах президента Беларуси будет проходить с 21 января 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Досрочное голосование на выборах президента Беларуси начнется с 21 января 2025 года.

Отдать свои голоса белорусы смогут на участках для голосования досрочно с 21 по 25 января. Основной день голосования на президентских выборах — 26 января 2025 года.

В дни досрочного голосования избирательные участки будут работать с 12.00 до 19.00 часов без перерыва.

Выборы президента назначены в Беларуси на 26 января 2025 года. Голосование в день выборов в воскресенье, 26 января, будет проходить с 8.00 до 20.00 часов.

Напомним, на президентских выборах при необходимости белорусы смогут проголосовать по пенсионному удостоверению и студенческому билету.

Накануне президент России Владимир Путин пожелал президенту Беларуси Александру Лукашенко успехов на выборах президента 2025.

Также МИД отреагировал на отказ ОБСЕ приехать на выборы президента в Беларусь.