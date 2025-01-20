Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области сковали пробки из-за дорожного ремонта

Сложности с проездом сейчас наблюдаются на участках М-4 в южном направлении с 1007 по 1015 км, с 933 по 940 км, а также в северном направлении с 969 по 960 км и с 777 по 801 км. На проблемных отрезках пути проезд регулируется.