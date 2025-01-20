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Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области сковали пробки из-за дорожного ремонта

На нескольких участках М-4 в Ростовской области ограничено движение машин.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 20 января, на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области сохраняются пробки из-за ямочного ремонта и других дорожных работ. Водителям следует заранее планировать свои маршруты, напоминают в региональном управлении Госавтоинспекции.

Сложности с проездом сейчас наблюдаются на участках М-4 в южном направлении с 1007 по 1015 км, с 933 по 940 км, а также в северном направлении с 969 по 960 км и с 777 по 801 км. На проблемных отрезках пути проезд регулируется.

Пути объезда:

— 964 км М-4 «Дон» — развязка, поворот на Михайлово-Владимировку;

— 983 км М-4 «Дон» — развязка, поворот в Красный Сулин;

— 969 км М-4 «Дон» — развязка, объезд через города Зверево, Гуково, Красный Сулин, Новошахтинск.