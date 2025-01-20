Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области сковали пробки из-за дорожного ремонта

Сегодня, 20 января, на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области сохраняются пробки из-за ямочного ремонта и других дорожных работ. Водителям следует заранее планировать свои маршруты, напоминают в региональном управлении Госавтоинспекции.
Сложности с проездом сейчас наблюдаются на участках М-4 в южном направлении с 1007 по 1015 км, с 933 по 940 км, а также в северном направлении с 969 по 960 км и с 777 по 801 км. На проблемных отрезках пути проезд регулируется.
Пути объезда:
— 964 км М-4 «Дон» — развязка, поворот на Михайлово-Владимировку;
— 983 км М-4 «Дон» — развязка, поворот в Красный Сулин;
— 969 км М-4 «Дон» — развязка, объезд через города Зверево, Гуково, Красный Сулин, Новошахтинск.