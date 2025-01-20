Шесть планет взойдут над Крымом: когда смотреть большой небесный парад

«Первый в этом году большой парад — когда планеты выстраиваются по одну сторону от Солнца и видны с Земли невооруженным глазом — состоится уже в ночь на 21 января. Вечером в небе в одну линию встанут Марс, Юпитер, Уран, Венера, Нептун и Сатурн», — сообщил ученый.
По его словам, планеты появятся в юго-западной части неба сразу после захода Солнца. Венера и Сатурн будут видны на небосводе чуть ниже, остальные планеты расположатся достаточно высоко, все их можно будет наблюдать невооруженным глазом, а в бинокль — даже заметить определенные подробности.
«Например, если взять Юпитер, в бинокль будут видны подозрения на неоднородность планеты и полосы, четыре галилеевых спутника — Ио, Европу, Ганимед и Каллисто. У Сатурна можно будет увидеть кольца», — пояснил астроном.
Уже через месяц — 28 февраля — земляне смогут наблюдать еще более редкое явление, которое случается раз в несколько лет: в эту ночь в небе выстроятся сразу семь планет — к перечисленным шести добавится еще и Меркурий.
«Высокие здания или природные препятствия, такие как горы, могут ограничить обзор. Для лучшего результата выберите открытое место с минимальным световым загрязнением», — советует Лазаренко.
В прошлый раз сразу шесть планет выстраивались в небе в ночь на 3 июня 2024 года. Тогда любители звездного неба могли одновременно наблюдать Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.