Шесть планет взойдут над Крымом: когда смотреть большой небесный парад

По его словам, планеты появятся в юго-западной части неба сразу после захода Солнца. Венера и Сатурн будут видны на небосводе чуть ниже, остальные планеты расположатся достаточно высоко, все их можно будет наблюдать невооруженным глазом, а в бинокль — даже заметить определенные подробности.