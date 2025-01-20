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Шесть планет взойдут над Крымом: когда смотреть большой небесный парад

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости Крым, Галина Оленева. В ночь на 21 января земляне, и в том числе жители Крыма, смогут увидеть редкое астрономическое явление — большой космический парад, когда сразу шесть планет Солнечной системы выстроятся в один ряд. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазаренко.

Источник: РИА "Новости"

«Первый в этом году большой парад — когда планеты выстраиваются по одну сторону от Солнца и видны с Земли невооруженным глазом — состоится уже в ночь на 21 января. Вечером в небе в одну линию встанут Марс, Юпитер, Уран, Венера, Нептун и Сатурн», — сообщил ученый.

По его словам, планеты появятся в юго-западной части неба сразу после захода Солнца. Венера и Сатурн будут видны на небосводе чуть ниже, остальные планеты расположатся достаточно высоко, все их можно будет наблюдать невооруженным глазом, а в бинокль — даже заметить определенные подробности.

«Например, если взять Юпитер, в бинокль будут видны подозрения на неоднородность планеты и полосы, четыре галилеевых спутника — Ио, Европу, Ганимед и Каллисто. У Сатурна можно будет увидеть кольца», — пояснил астроном.

Уже через месяц — 28 февраля — земляне смогут наблюдать еще более редкое явление, которое случается раз в несколько лет: в эту ночь в небе выстроятся сразу семь планет — к перечисленным шести добавится еще и Меркурий.

«Высокие здания или природные препятствия, такие как горы, могут ограничить обзор. Для лучшего результата выберите открытое место с минимальным световым загрязнением», — советует Лазаренко.

В прошлый раз сразу шесть планет выстраивались в небе в ночь на 3 июня 2024 года. Тогда любители звездного неба могли одновременно наблюдать Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

космос