Губернатор Омской области Хоценко переназначил замминистра внутренней политики

Должность заместителя министра внутренней политики Омской области Виталий Кириенко получил в январе прошлого года. Фактически своим распоряжением губернатор продлил его полномочия еще на год. Полномочия зама Кириенко будет совмещать с должностью начальника управления по работе с органами местного самоуправления в том же министерстве. К своим обязанностям он приступает с завтрашнего дня.