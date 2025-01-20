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Губернатор Омской области Хоценко переназначил замминистра внутренней политики

Этот пост еще на год занял Виталий Кириенко.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении на должность заместителя министра внутренней политики Омской области. Документ опубликован на портале правовой информации. Пост зама еще на год займет Виталий Кириенко.

Должность заместителя министра внутренней политики Омской области Виталий Кириенко получил в январе прошлого года. Фактически своим распоряжением губернатор продлил его полномочия еще на год. Полномочия зама Кириенко будет совмещать с должностью начальника управления по работе с органами местного самоуправления в том же министерстве. К своим обязанностям он приступает с завтрашнего дня.