Нижегородцев предупреждают о сильной магнитной буре 30 и 31 января

Мощность будущей магнитной бури оценивают в 5 баллов из 8 возможных. В такие периоды у жителей региона могут быть головные боли, недомогание, упадок сил и частая смена настроения. В период магнитных бурь гражданам советуют высыпаться, избегать стресса и нервного напряжения. Снизить физическую нагрузку.