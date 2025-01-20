Нижегородцев предупреждают о сильной магнитной буре 30 и 31 января

Нижегородцев предупреждают о сильной магнитной буре в последних числах января. Геомагнитное возмущение начнётся около 9 вечера четверга, 30 января, и сохранится в течение всей пятницы, 31 января. Таковы данные прогноза на сайте my-calend.ru.
Мощность будущей магнитной бури оценивают в 5 баллов из 8 возможных. В такие периоды у жителей региона могут быть головные боли, недомогание, упадок сил и частая смена настроения. В период магнитных бурь гражданам советуют высыпаться, избегать стресса и нервного напряжения. Снизить физическую нагрузку.
А о том, какая погода ждёт жителей Нижнего Новгорода на этой рабочей неделе, мы писали ранее.