Созданные в РФ молекулы помогут создать терапию от болезни Альцгеймера

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Исследователи из России разработали дендримеры, сильно разветвленные органические молекулы, которые способны избирательным образом снижать активность ферментов из семейства холинэстераз, связанных с накоплением белкового «мусора» в нейронах носителей болезни Альцгеймера. Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Мы надеемся, что наши исследования станут очередным шагом на пути к победе над таким социально значимым заболеванием как болезнь Альцгеймера. В дальнейшем мы планируем продолжить устанавливать закономерности, связывающие активность древовидных молекул с их структурой, чтобы увеличить избирательность взаимодействия с холинэстеразами», — пояснил профессор Казанского (Приволжского) федерального университета Иван Стойков, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Как отмечают профессор Стойков и другие ученые, у многих носителей болезни Альцгеймера наблюдается избыточная активность ферментов из класса холинэстераз. В норме эти белки разрушают излишки холинов — веществ, участвующих в передаче нервных импульсов, однако при чрезмерно высокой активности холинэстераз в клетках возникает дефицит этих соединений. Это способствует накоплению амилоидных бляшек и ускоряет развитие болезни Альцгеймера.
Ученые уже долгое время пытаются создать терапии, которые бы нормализовали уровень активности холинэстераз и замедляли накопление «белкового мусора» в нейронах, однако сделать это достаточно сложно. Это связано с тем, что чрезмерно сильное подавление работы данных ферментов может привести к еще более опасным последствиям для жизни человека, чем избыточная активность холинэстераз.
Российские биохимики сделали большой шаг к решению этой проблемы, разработав набор из сложно устроенных органических молекул-дендримеров, силой взаимодействий которых с холинэстеразами можно гибким образом управлять. Основой для этих веществ послужили цепочки из полиамидаминов, азотосодержащих органических молекул, содержащих большое число ветвей. Ученые присоединили несколько дендримеров к чашевидным макроциклическим молекулам и проверили их действие на ферменты.
Как показали проведенные химиками опыты, подобные структуры из дендримеров позволяют регулировать активность не только холинэстераз, но и еще одного класса ферментов — бутирилхолинэстераз, которые тоже, предположительно, связаны с развитием нейродегенеративных заболеваний. Благодаря этому они являются перспективной платформой для создания нового класса препаратов, замедляющих накопление белкового «мусора» в клетках мозга у носителей болезни Альцгеймера, подытожили ученые.