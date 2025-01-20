Созданные в РФ молекулы помогут создать терапию от болезни Альцгеймера

Ученые уже долгое время пытаются создать терапии, которые бы нормализовали уровень активности холинэстераз и замедляли накопление «белкового мусора» в нейронах, однако сделать это достаточно сложно. Это связано с тем, что чрезмерно сильное подавление работы данных ферментов может привести к еще более опасным последствиям для жизни человека, чем избыточная активность холинэстераз.