Заседания городской думы Ростова-на-Дону сделали открытыми для всех желающих

Заседания городской думы Ростова-на-Дону теперь можно посещать без специального разрешения депутатов. Информацию об этом можно найти на сайте администрации донской столицы.
В оповещении указано, что требования были скорректированы по решению Ростовского областного суда.
В инстанции признали недействующим прежний абзац регламента от 2005 года о допуске на заседания представителей госорганов, органов местного самоуправления и администрации, партий и общественных организаций, СМИ, трудовых коллективов и отдельных граждан.
Решение в окончательной форме было принято 11 декабря 2024 года и после этого вступило в силу.