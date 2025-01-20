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Заседания городской думы Ростова-на-Дону сделали открытыми для всех желающих

В Ростове для посещения заседаний гордумы больше не нужно разрешение депутатов.
Источник: Комсомольская правда

Заседания городской думы Ростова-на-Дону теперь можно посещать без специального разрешения депутатов. Информацию об этом можно найти на сайте администрации донской столицы.

В оповещении указано, что требования были скорректированы по решению Ростовского областного суда.

В инстанции признали недействующим прежний абзац регламента от 2005 года о допуске на заседания представителей госорганов, органов местного самоуправления и администрации, партий и общественных организаций, СМИ, трудовых коллективов и отдельных граждан.

Решение в окончательной форме было принято 11 декабря 2024 года и после этого вступило в силу.