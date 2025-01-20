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Челябинск встал в 8-балльных пробках после небольшого снегопада

Челябинск вечером 20 января встал в 8-балльных пробках после небольшого снегопада, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Это следует из данных сервиса «Яндекс Карты».

В 17.50 движение в городе оценивается в 8 баллов. Его затрудняют низкие скорости и мелкие дорожно-транспортные происшествия.

Крайне плотный трафик на улицах Блюхера, Воровского, Доватора, Худякова, Воровского, Островского, отдельных участках проспектов Ленина и и Победы.

По возможности следует отложить время поездки на период после 19:00.

В ближайшие дни снегопады и гололедица, а также мощное похолодание могут значительно осложнить дорожную обстановку на основных автомагистралях.

Водителям не рекомендуют оставлять автомашины на проезжей части, чтобы не мешать коммунальным службам проводить расчистку дорог.