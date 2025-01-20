Отопление отключат в двух округах Иркутска 21 января

Отключение отопления в Иркутске 21 января 2025 затронет сразу два округа. Как сообщили в тг-канале Оператор тепловых сетей, эта мера необходима для проведения плановых работ для предупреждения аварийных ситуаций в будущем.
Отключение отопления в Иркутске 21 января 2025.
— Проведём ремонт тепловой сети по улицам Баррикад, 88, Набережная Иркута, 42 и в микрорайоне Топкинский, 32, — сказано в сообщении.
Под отключение отопления в Иркутске 21 января 2025 попадают дома в Свердловском и Правобережном округа. Подробнее ознакомиться с адресами и временем проведения работ можно в фотокарточке ниже.
Отключение отопления в Иркутске 21 января 2025.