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Отопление отключат в двух округах Иркутска 21 января

Отопление отключат для проведения плановых работ.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 21 января 2025 затронет сразу два округа. Как сообщили в тг-канале Оператор тепловых сетей, эта мера необходима для проведения плановых работ для предупреждения аварийных ситуаций в будущем.

Отключение отопления в Иркутске 21 января 2025.

— Проведём ремонт тепловой сети по улицам Баррикад, 88, Набережная Иркута, 42 и в микрорайоне Топкинский, 32, — сказано в сообщении.

Под отключение отопления в Иркутске 21 января 2025 попадают дома в Свердловском и Правобережном округа. Подробнее ознакомиться с адресами и временем проведения работ можно в фотокарточке ниже.

Отключение отопления в Иркутске 21 января 2025.