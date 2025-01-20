Новосибирских водителей с административным арестом обязали сдавать ДНК

— Если человек, лишенный прав, управляет автомобилем по документам другого человека, его нужно выявить. Но кто и как это будет делать — мне непонятно. Они хотят сказать, что у каждого сотрудника будет прибор, который определит ДНК конкретного человека? Это странно. Проще брать отпечатки пальцев, — рассказал Вячеслав Ашурков в беседе с КП-Новосибирск.