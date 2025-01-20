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Новосибирских водителей с административным арестом обязали сдавать ДНК

Тесты ДНК для нарушителей на дорогах будут храниться в федеральной базе навсегда.

Источник: Комсомольская правда

С января 2025 года вступает в силу новый закон, который обязывает водителей, подвергшихся административному аресту, сдавать тест ДНК. Эти данные будут храниться в федеральной базе и использоваться для повышения безопасности на дорогах. Такой шаг предусматривает закон «О государственной геномной регистрации», который был принят в 2023 году.

Теперь водители, которые нарушили закон, оставив место ДТП или управляли автомобилем в нетрезвом виде без водительских прав, обязаны сдавать тест на ДНК. Причем результаты анализа будут добавлены в единую базу данных.

Руководитель Новосибирского областного отделения «Федерации автовладельцев РФ» Вячеслав Ашурков прокомментировал эффективность использования ДНК в борьбе с правонарушителями.

— Если человек, лишенный прав, управляет автомобилем по документам другого человека, его нужно выявить. Но кто и как это будет делать — мне непонятно. Они хотят сказать, что у каждого сотрудника будет прибор, который определит ДНК конкретного человека? Это странно. Проще брать отпечатки пальцев, — рассказал Вячеслав Ашурков в беседе с КП-Новосибирск.

Хотя цель закона очевидна — повышение безопасности на дорогах, множественные вопросы о том, как будет работать система, остаются открытыми.