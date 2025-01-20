Стерлитамакский суд постановил выдворить из России двух отчисленных из института граждан Египта

Позавчера, 18 января, во время проверки документов сотрудник правоохранительных органов выявил, что египтяне нарушили правила миграционного учета. Они приехали в Россию в позапрошлом году, но были отчислены из института. Иностранцев каких-либо действий, чтобы узаконить свое пребывание в стране не предпринимали, с заявлением о приеме в гражданство не обращались и на миграционный учет не встали.