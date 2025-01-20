Стерлитамакский суд постановил выдворить из России двух отчисленных из института граждан Египта

Сегодня, 20 января, в Башкирии Стерлитамакский городской суд постановил выдворить из России двух граждан Египта. Об этом рассказала Объединенная пресс-служба судов республики.
Позавчера, 18 января, во время проверки документов сотрудник правоохранительных органов выявил, что египтяне нарушили правила миграционного учета. Они приехали в Россию в позапрошлом году, но были отчислены из института. Иностранцев каких-либо действий, чтобы узаконить свое пребывание в стране не предпринимали, с заявлением о приеме в гражданство не обращались и на миграционный учет не встали.
Суд постановил оштрафовать граждан Египта и принудительно выдворить их за пределы России.
— До завершения процедуры выдворения правонарушители помещены в Центр временного содержания иностранных граждан, — сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.