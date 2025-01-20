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Стерлитамакский суд постановил выдворить из России двух отчисленных из института граждан Египта

Из России выдворили двух отчисленных из вуза в Башкирии египтян.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 20 января, в Башкирии Стерлитамакский городской суд постановил выдворить из России двух граждан Египта. Об этом рассказала Объединенная пресс-служба судов республики.

Позавчера, 18 января, во время проверки документов сотрудник правоохранительных органов выявил, что египтяне нарушили правила миграционного учета. Они приехали в Россию в позапрошлом году, но были отчислены из института. Иностранцев каких-либо действий, чтобы узаконить свое пребывание в стране не предпринимали, с заявлением о приеме в гражданство не обращались и на миграционный учет не встали.

Суд постановил оштрафовать граждан Египта и принудительно выдворить их за пределы России.

— До завершения процедуры выдворения правонарушители помещены в Центр временного содержания иностранных граждан, — сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

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