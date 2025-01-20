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В Пермском крае после резкого спада начался рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

Заболеваемость растет две недели подряд после завершения новогодних каникул.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае после завершения новогодних каникул уже две недели растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. Еженедельный рост составляет 28−30%.

За минувшую неделю, с 13 по 19 января, рост заболеваемости составил 31% — с 8 184 случаев неделей ранее до 10 768. В первую неделю нового года региональный Роспотребнадзор зарегистрировал снижение сразу на 56,7%.

Среди больных с симптомами ОРВИ продолжают циркулировать возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, выявляются единичные находки вируса гриппа.

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