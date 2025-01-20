Ветерану комсомола РУз вручили юбилейную медаль «50 лет Байкало-Амурской магистрали»

«БАМ стал действительно общенародным, всесоюзным проектом. Над его объектами взяли шефство коллективы сотен предприятий, научно-исследовательских институтов, проектных организаций из всех республик Советского Союза. На рубеже столетий БАМ помог открыть для российской экономики рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надежный транзитный маршрут для всей Евразии, в единой связке с Транссибом стал по-настоящему стратегическим транспортным коридором не только национального, но и глобального значения», — отметил глава РФ в своем выступлении по случаю 50-летия строительства БАМа.