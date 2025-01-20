Уже три дня идет розыск 33-летнего мужчины из Уфы

Как сообщают активисты, местонахождение мужчины неизвестно уже три дня, 17 января он ушел из дома и до сих пор не вернулся. Его рост — 180 сантиметров, у него худощавое телосложение, темно-русые волосы и серо-зеленые глаза. Во что был одет — неизвестно.