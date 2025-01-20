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Уже три дня идет розыск 33-летнего мужчины из Уфы

В Уфе три дня разыскивают 33-летнего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе пропал 33-летний Владимир Зубарев. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Как сообщают активисты, местонахождение мужчины неизвестно уже три дня, 17 января он ушел из дома и до сих пор не вернулся. Его рост — 180 сантиметров, у него худощавое телосложение, темно-русые волосы и серо-зеленые глаза. Во что был одет — неизвестно.

Волонтеры «БашРегионСпас» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (937) 310−21−12 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

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