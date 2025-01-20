Около 22 тысяч человек приняли участие в Крещенских купаниях в Ростове-на-Дону

Всего в донской столице в этом году были открыты семь специально оборудованных мест с безопасными подходами к купелям и пунктами обогрева. В каждой такой точке с вечера 18 января до полуночи 19 января дежурили спасатели, представители казачьей дружины, сотрудники районных администраций и медики.