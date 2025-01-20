Ректор КФУ сообщил о новых назначениях в вузе

«С нами он также работает многие годы: около 10 лет занимал должность заместителя директора по общим вопросам Набережночелнинского института КФУ, а последние два года успешно исполнял свои профессиональные обязанности в качестве директора нашего филиала в городе Джизаке. Мы желаем Вам, Марат Файзуллаевич, успехов на новой должности и достижения высоких результатов».