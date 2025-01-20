Екатеринбург почтит память жертв Холокоста

Выставки в «Ельцин центре» проводятся при поддержке Посольства Израиля в России. Экспозиция будет рассказывать о судьбах еврейских женщин в годы Холокоста. Она позволит взглянуть на лагерь смерти через исторические документы и архивные фото. Посетить выставку можно с 29 января по 28 февраля.