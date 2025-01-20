Екатеринбург почтит память жертв Холокоста

В Екатеринбурге, как и во всей России с 15 по 31 января пройдет Неделя памяти жертв Холокоста. Организатором мероприятий в уральской столице выступает благотворительный фонд «Менора». Программа культурных событий в память жертв Холокоста в Свердловской области стартует в «Ельцин Центре» 29 января.
— В этом году 80-летие Великой Победы и 80-летие освобождения лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) Красной армией 27 января 1945 года, в годовщину которого отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, — сообщает фонд «Менора». — Особой станет и «Неделя памяти жертв Холокоста».
Выставки в «Ельцин центре» проводятся при поддержке Посольства Израиля в России. Экспозиция будет рассказывать о судьбах еврейских женщин в годы Холокоста. Она позволит взглянуть на лагерь смерти через исторические документы и архивные фото. Посетить выставку можно с 29 января по 28 февраля.
Неделя памяти также состоятся в гимназии № 2 Екатеринбурга. Учащиеся будут смотреть фильмы, посетят выставку произведений художественной литературы. Также школьников сделают тематический передвижной стенд «Праведники народов Мира».