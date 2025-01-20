19 человек погибли в дорожных авариях в Башкирии за 19 дней наступившего года

— По оперативным данным ГИБДД республики, за период с 13 по 19 января произошло 36-дорожно-транспортных происшествий. Пострадало 44 человека, погибло восемь человек. С начала года произошло 94 дорожно-транспортных происшествия, что на 35 меньше, чем в прошлом году [в тот же период]. Пострадало 125 человек, что 59 меньше по сравнению с прошлым годом. Погибло 19 человек, что на шесть человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, — доложила Минакова.