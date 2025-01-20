Как получить водительские права в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik, Александра Терёхина. В Ташкенте с каждым годом становится все больше желающих ездить на собственном автомобиле. Однако пройти обучение и получить водительское удостоверение — не так-то просто (и не очень дешево). С 20 января стоимость для сдачи экзаменов в Едином экзаменационном центре также повысилась. В нашей инфографике — небольшая инструкция для будущих водителей легковых авто с актуальными ценами.