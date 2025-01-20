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Около 60 тыс. москвичей приняли участие в крещенских купаниях

В крещенских купаниях, которые прошли в столице 18 и 19 января, участие приняли около 60 тыс. человек. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Источник: Газета.Ру

«Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили 42 площадки, где было обустроено 44 майны и 11 купелей. Спасатели сопровождали людей к проруби и обратно, осуществляли постоянный визуальный контроль находящихся в водоемах. Случаев гибели и травматизма в период крещенских купаний на городских водных объектах не зарегистрировано», — сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что во время проведения крещенских купаний дежурили более 2 тыс. сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона, служб городского хозяйства, полиции, медицинских работников и добровольцев. Под контролем находились возможные места несанкционированного купания, там также дежурили спасатели, чтобы не допустить происшествий.

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