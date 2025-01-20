Около 60 тыс. москвичей приняли участие в крещенских купаниях

«Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили 42 площадки, где было обустроено 44 майны и 11 купелей. Спасатели сопровождали людей к проруби и обратно, осуществляли постоянный визуальный контроль находящихся в водоемах. Случаев гибели и травматизма в период крещенских купаний на городских водных объектах не зарегистрировано», — сказал Бирюков.