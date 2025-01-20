Рейд в Севастополе открыт

«Морской пассажирский транспорт возобновляет работу», — сказано в сообщении.
О причинах приостановки движения катеров не сообщалось.
В понедельник, 20 января, рейд в Севастополе перекрывали трижды.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение паромов и катеров, сообщает городской департамент транспорта.
«Морской пассажирский транспорт возобновляет работу», — сказано в сообщении.
О причинах приостановки движения катеров не сообщалось.
В понедельник, 20 января, рейд в Севастополе перекрывали трижды.