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Рейд в Севастополе открыт

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение паромов и катеров, сообщает городской департамент транспорта.

«Морской пассажирский транспорт возобновляет работу», — сказано в сообщении.

О причинах приостановки движения катеров не сообщалось.

В понедельник, 20 января, рейд в Севастополе перекрывали трижды.