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Арт-объект «Рыцарь Байкала» убрали со дна озера требованию прокуратуры

Надзорное ведомство провело проверку после появления в соцсетях публикаций.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Арт-объект «Рыцарь Байкала» убрали со дна озера по требованию природоохранной прокуратуры. Напомним, кадрами почти двухметрового здоровяка в соцсетях поделился один из фридайверов. Фигура внушительных размеров с щитом и доспехами была установлена вблизи поселка Листвянка.

— Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой в связи с информацией в социальных сетях проведена проверка по факту размещения на дне Байкала арт-объекта. После вмешательства надзорного ведомства указанный объект извлечен из озера, — сообщили в Байкальской природоохранной прокуратуре.

Кстати, фигуру рыцаря установили члены частного дайвинг-клуба еще в декабре 2024. Его прочно закрепили за скалу и решили сделать местной достопримечательностью. Тогда на дне озера ещё появилась елка, но ее после съемки видео дайверы подняли обратно на сушу.