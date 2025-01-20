Арт-объект «Рыцарь Байкала» убрали со дна озера требованию прокуратуры

Кстати, фигуру рыцаря установили члены частного дайвинг-клуба еще в декабре 2024. Его прочно закрепили за скалу и решили сделать местной достопримечательностью. Тогда на дне озера ещё появилась елка, но ее после съемки видео дайверы подняли обратно на сушу.