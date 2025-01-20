Арт-объект «Рыцарь Байкала» убрали со дна озера требованию прокуратуры

Арт-объект «Рыцарь Байкала» убрали со дна озера по требованию природоохранной прокуратуры. Напомним, кадрами почти двухметрового здоровяка в соцсетях поделился один из фридайверов. Фигура внушительных размеров с щитом и доспехами была установлена вблизи поселка Листвянка.
— Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой в связи с информацией в социальных сетях проведена проверка по факту размещения на дне Байкала арт-объекта. После вмешательства надзорного ведомства указанный объект извлечен из озера, — сообщили в Байкальской природоохранной прокуратуре.
Кстати, фигуру рыцаря установили члены частного дайвинг-клуба еще в декабре 2024. Его прочно закрепили за скалу и решили сделать местной достопримечательностью. Тогда на дне озера ещё появилась елка, но ее после съемки видео дайверы подняли обратно на сушу.