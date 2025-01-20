Фасад дома обрушился на улице Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде

Фасад дома частично обрушился на улице Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.
В настоящее время следователями организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По завершении проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Напомним, что в сентябре 2024 года на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде обрушилась штукатурка с фасада дома № 30а. Страшный грохот разбудил жильцов около трех часов ночи.