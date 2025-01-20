Хинштейн раскритиковал курскую врио министра Ирину Мусьял за отдых за границей

Хинштейн обратился к временно исполняющей обязанности министра по охране объектов культурного наследия региона Ирине Мусьял, но оказалось, что в зале ее нет и она в отпуске до конца недели. После чего врио губернатора поинтересовался, действительно ли она находится на отдыхе за пределами России. Руководитель администрации губернатора Александр Крылов подтвердил это.