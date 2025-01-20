Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде обустроят парк скульптур «Спасенная Европа»

В Калининграде появится парк скульптур «Спасенная Европа» в ответ на осквернение памяти о советских гражданах, погибших при освобождении территорий от нацизма.

Источник: Янтарный край

Об этом рассказала руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

«Позиция и оценка событий формируется посредством окружающего нас пространства. Это пространство тоже необходимо соответствующим образом формировать. С одной стороны, у нас есть памятники и мемориалы, связанные с Великой Отечественной войной, но очень мало тематических территорий, а ведь именно такой формат сегодня востребован молодежью», — сказала она.

Национальный центр исторической памяти готов помогать регионам в создании тематических территорий, связанных с Великой Отечественной войной.

Пример такого взаимодействия — парк скульптур «Спасенная Европа» в Калининграде, открытие которого планируется на 9 апреля — на 80-летие взятия Кёнигсберга.

монументы