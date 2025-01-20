В Калининграде обустроят парк скульптур «Спасенная Европа»

Об этом рассказала руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.
«Позиция и оценка событий формируется посредством окружающего нас пространства. Это пространство тоже необходимо соответствующим образом формировать. С одной стороны, у нас есть памятники и мемориалы, связанные с Великой Отечественной войной, но очень мало тематических территорий, а ведь именно такой формат сегодня востребован молодежью», — сказала она.
Национальный центр исторической памяти готов помогать регионам в создании тематических территорий, связанных с Великой Отечественной войной.
Пример такого взаимодействия — парк скульптур «Спасенная Европа» в Калининграде, открытие которого планируется на 9 апреля — на 80-летие взятия Кёнигсберга.