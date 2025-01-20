В Калининграде обустроят парк скульптур «Спасенная Европа»

«Позиция и оценка событий формируется посредством окружающего нас пространства. Это пространство тоже необходимо соответствующим образом формировать. С одной стороны, у нас есть памятники и мемориалы, связанные с Великой Отечественной войной, но очень мало тематических территорий, а ведь именно такой формат сегодня востребован молодежью», — сказала она.