В Ростове-на-Дону отложили перенос порта на левый берег на неопределенный срок

В Ростове-на-Дону отложили работы по переносу порта на территорию левобережья. Об этом агентству «Интерфакс» рассказала заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.
— Перенос мощностей в промзону «Заречная» должны выполнить в течение двух лет после получения разрешения на строительство. Однако разрешение все еще не получено, точные сроки проекта не определены, — пояснила Алена Беликова.
Глава донского минтранса отметила, что договоры аренды на землю между администрацией города и портом уже заключены. Сейчас ведется отсыпка и планировка территории.
Ранее перенос порта собирались завершить к началу декабря 2025 года. В будущем собираются переместить существующие портовые мощности, а также построить в промзоне 733 погонных метра причальных стенок. Кроме этого, предполагается создание грузовых площадок в 42,8 тысячи кв. метров и 3,8 тысячи погонных метров ж/д путей. Стоимость проекта — 1,489 млрд рублей.
Выполнить все поставленные задачи планируют в два этапа. На первом намерены возвести 300 погонных метров причальной стенки, инженерную инфраструктуру, железнодорожные пути, склады и грузовые площадки. На втором — хотят добавить еще 433 погонных метра причальной стенки и продолжить дальнейшее развитие инфраструктуры.
Ранее стало известно, что администрации Ростова-на-Дону пока не представили мастер-план застройки порта.