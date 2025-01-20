Последние новости к вечеру 20 января 2025 года

«Тираспольтрансгаз» уведомил «Молдовагаз» о согласии на поставку газа в Приднестровье для скорейшего решения энергетического кризиса. Вадим Красносельский подчеркнул, что важно дать людям тепло, оставив политику в стороне. Веерные отключения электроэнергии и отопления в непризнанной республике идут с начала года. Поставки газа в ПМР и Молдавию прекратились из-за остановки Киевом транзита и спора «Молдовагаза» с «Газпромом».