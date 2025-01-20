Последние новости к вечеру 20 января 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 20 января 2025 года.
Путин в поздравлении Трампу заявил о готовности к диалогу
Россия поздравляет Дональда Трампа со вступлением в должность, заявил Владимир Путин. Москва готова к диалогу с новой администрацией США по Украине и приветствует настрой Трампа на восстановление контактов и предотвращение третьей мировой войны. В декабре президент РФ в ходе прямой линии говорил, что готов к встрече с Дональдом Трампом.
Приднестровье согласилось на поставку газа из Молдавии
«Тираспольтрансгаз» уведомил «Молдовагаз» о согласии на поставку газа в Приднестровье для скорейшего решения энергетического кризиса. Вадим Красносельский подчеркнул, что важно дать людям тепло, оставив политику в стороне. Веерные отключения электроэнергии и отопления в непризнанной республике идут с начала года. Поставки газа в ПМР и Молдавию прекратились из-за остановки Киевом транзита и спора «Молдовагаза» с «Газпромом».
МИД сообщил об отсутствии агремана новому послу России в США
МИД РФ сообщил, что Россия пока не получила предварительное согласие США на назначение нового посла. Ранее Лавров заявлял об одобрении кандидатуры. Дата выезда дипломата спланирована с учетом инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов завершил работу в октябре.
Правительство расширило список жизненно необходимых лекарств
Правительство РФ добавило 18 препаратов в перечень жизненно важных и для лечения высокозатратных нозологий. Лекарства предназначены для терапии онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Куценко прокомментировал обнаружение тела женщины в его «Запорожце»
Актер Гоша Куценко прокомментировал обнаружение убитой женщины в его «Запорожце» на Кутузовском проспекте. Он выразил соболезнования родным. Подозреваемый, знакомый с погибшей, признался в преступлении.