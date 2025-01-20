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Последние новости к вечеру 20 января 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 20 января 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 20 января — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 20 января 2025 года.

Путин в поздравлении Трампу заявил о готовности к диалогу

Источник: РИА "Новости"

Россия поздравляет Дональда Трампа со вступлением в должность, заявил Владимир Путин. Москва готова к диалогу с новой администрацией США по Украине и приветствует настрой Трампа на восстановление контактов и предотвращение третьей мировой войны. В декабре президент РФ в ходе прямой линии говорил, что готов к встрече с Дональдом Трампом.

Приднестровье согласилось на поставку газа из Молдавии

Источник: РИА "Новости"

«Тираспольтрансгаз» уведомил «Молдовагаз» о согласии на поставку газа в Приднестровье для скорейшего решения энергетического кризиса. Вадим Красносельский подчеркнул, что важно дать людям тепло, оставив политику в стороне. Веерные отключения электроэнергии и отопления в непризнанной республике идут с начала года. Поставки газа в ПМР и Молдавию прекратились из-за остановки Киевом транзита и спора «Молдовагаза» с «Газпромом».

МИД сообщил об отсутствии агремана новому послу России в США

Источник: Агентство «Москва»

МИД РФ сообщил, что Россия пока не получила предварительное согласие США на назначение нового посла. Ранее Лавров заявлял об одобрении кандидатуры. Дата выезда дипломата спланирована с учетом инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов завершил работу в октябре.

Правительство расширило список жизненно необходимых лекарств

Источник: РИА "Новости"

Правительство РФ добавило 18 препаратов в перечень жизненно важных и для лечения высокозатратных нозологий. Лекарства предназначены для терапии онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Куценко прокомментировал обнаружение тела женщины в его «Запорожце»

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

Актер Гоша Куценко прокомментировал обнаружение убитой женщины в его «Запорожце» на Кутузовском проспекте. Он выразил соболезнования родным. Подозреваемый, знакомый с погибшей, признался в преступлении.