Ледяные бомбы. Почему Петербург не может решить проблему сосулек?

Удар, который стоит жизни.
Этой зимой в Петербурге людей продолжают травмировать сосульки. БОльшая часть пострадавших легко отделалась — 29-летняя жертва наледи на Рижском проспекте ушибла правое плечо и будет долечиваться дома. Так же, как и 59-летняя жительница Большой Конюшенной, которой повредили голову. Сложнее дела у 47-летней петербурженки, что остаётся в реанимации — ком снега попал в голову, у неё закрытая черепно-мозговая травма. У метро «Чернышевская» ранение получил 13-летний школьник, а падение льда по улице Шкапина и вовсе стало уголовным делом — наледь рухнула на женщину и 16-летнего подростка, юноша на время потерял сознание.
Удар сосулькой по голове может стать причиной ушиба, а может навсегда привести к инвалидности. В 2023 году скончалась, наверное, самая известная жертва питерских сосулек, уроженка Эстонии Милана Каштанова. Красавица-студентка строила планы на жизнь, но всё оборвалось в один момент, когда в феврале 2010 года ей на голову рухнула глыба льда. Девушка год была в коме, а очнувшись, так и не смогла полностью восстановиться — передвигалась в инвалидном кресле, с трудом говорила и заново училась держать предметы в руках.
Кстати, по факту травмирования людей, которые получили удар по голове, СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В деле семь пострадавших, из которых четверо — дети. Массовое падение сосулек на головы привело к обыскам в пяти районных администрациях: Адмиралтейского, Василеостровского, Центрального, Приморского и Выборгского районов.
Проблему не решить?
Но почему образуются наледь и сосульки на крышах петербургских домов? Гендиректор НП ПЖК «МежРегионРазвитие» Владислав Воронков объясняет: десятилетия назад в городе проводили ремонт жёсткой кровли на чердаках и хотели это мероприятие удешевить. В итоге были нарушены температурно-влажностные режимы, и получилось так, что выпадающие на металлическую кровлю холодные осадки тут же тают (чердак-то тёплый) и образуют ледяную корку. Сверху ещё могут ложиться снежные массы, и в итоге эта глыба скатывается с крыши.
Проблемы с сосульками для Петербурга, к сожалению, не новы, за эти годы власти предлагали самые разные способы борьбы с напастью — от лазеров, которыми предлагалось «срезать» сосульки, до использования с той же целью (а также для мониторинга общей ситуации) беспилотников. Но пока столь высокотехнологичные методы не используются. Тем более что можно обходиться и без них.
«Методы борьбы с наледью и сосульками во всём мире одинаковы, — говорит эксперт. — Из современных — это греющий кабель, инфракрасные ленты, различные излучатели, которые слегка подтапливают снег и освобождают воронки водосточных труб, откуда и стекает вода с крыш. Но готовы ли жильцы обернуть этим греющим кабелем весь дом? Это очень дорого. Есть и совсем старый метод: строительная рукавица и килограмм соли опускаются в водосточную трубу и не позволяют ей замерзать. Но заменить ручную уборку крыши они всё равно не могут».
Надежда на альпинистов.
Самый эффективный метод в случае Петербурга — чистка кровли силами промышленных альпинистов. Казалось бы, расширьте штат сотрудников, и город больше не будет страдать от наледи. Но всё упирается в финансы.
«Жилищный кодекс возлагает обязанность по чистке кровли на собственников (то есть обычных жителей), которые в свою очередь выполняют чистку своими силами или через управляющую компанию, — продолжает Воронков. — В Жилищном кодексе также сказано, что снег и наледь с крыш необходимо убирать “по мере необходимости”! И эту меру определяют либо сами собственники, либо надзорные органы. Сколько раз в год нужно чистить кровлю? Тут зависит от погоды, в среднем количество уборок достигает 10 раз за зиму, и разовая уборка кровли стоит 50 тысяч. Однако в среднем дом собирает сумму в районе 30 тысяч рублей за год».
Нанять штатных промышленных альпинистов тоже недешёвое удовольствие — они просят от 100 тысяч рублей в месяц, причём по технике безопасности на участке должно быть как минимум трое рабочих.
«Из данной ситуации вижу два выхода, — отмечает Владислав Воронков. — Первый — при проведении капитального ремонта внедрять дополнительные технологии, которые упростят очистку крыш. Второй — разработать программу субсидирования, которая позволит чаще проводить работы по очистке кровли, а не только тогда, когда удалось собрать деньги с собственников. Ну и деньги с владельцев жилья можно брать постфактум — крышу почистили, выставили счёт в платёжке. Тогда жильцы будут понимать, за что они платят».
Как это часто бывает, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Основной совет таков: стройте маршрут вдали от опасных участков. Да, в центральных районах, где узкие тротуары, сделать это сложно. Но пытайтесь минимизировать нахождение близ жилых домов, двигаясь ближе к проезжей части, а не к крыше.
Кто заплатит за травму?
Тем, кто всё-таки пострадал от падения сосулек, совет — боритесь за свои права. Президент Адвокатской палаты Ленинградской области Денис Лактионов объясняет: получить денежную компенсацию после травмирования может каждый, главное, следовать чётким правилам.
«Когда травма серьёзная, условно, упавшая глыба льда пробила голову, то вызывают “скорую помощь” на место, чтобы медики зафиксировали не только причину травмирования, но и указали в документах адрес, где это произошло, — рассказывает юрист. — В случае, когда травма не столь серьёзная, люди порой стесняются вызывать врачей на место и идут в травмпункт самостоятельно. Так тоже можно, но с оговоркой — важно сделать информативные фото с места происшествия. Делайте сами, просите прохожих, но у вас должны быть доказательства, что травму получили именно на данном участке. Кстати, нелишним будет записать и телефоны свидетелей».
Сохраняйте все фото с места и все документы из больницы — результаты медицинских обследований, чеки на покупку лекарств. Можно открыть и больничный лист. Все эти документы пригодятся вам, если решите требовать компенсацию за свою травму.
Требовать можно как материальный ущерб (траты на лечение, утрату заработка), так и моральный. Правда, рассчитывать на крупные суммы не приходится. По словам Дениса Лактионова, миллионные компенсации обычно получают в случае гибели человека, если у него остались иждивенцы. Сильный ушиб или перелом оценят в разы дешевле. Например, в 2023 году, по данным петербургской прокуратуры, пенсионерка смогла отсудить 60 тысяч рублей за перелом плеча.
«Но часто люди судятся не из-за денег, а из-за принципа, — говорит юрист. — Хотят добиться того, чтобы коммунальные службы работали, как положено. Это хорошая гражданская позиция».
Кстати.
На минувшей неделе, после того как в соседнем Петрозаводске упавшая сосулька убила 55-летнюю преподавательницу прямо на ступеньках учебного заведения, целый ряд школ перешли на дистанционное обучение. Соответствующее решение в образовательных учреждениях объяснили нежеланием подвергать риску учеников и учителей в условиях некачественной уборки кровель от снега.