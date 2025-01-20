Ледяные бомбы. Почему Петербург не может решить проблему сосулек?

«Жилищный кодекс возлагает обязанность по чистке кровли на собственников (то есть обычных жителей), которые в свою очередь выполняют чистку своими силами или через управляющую компанию, — продолжает Воронков. — В Жилищном кодексе также сказано, что снег и наледь с крыш необходимо убирать “по мере необходимости”! И эту меру определяют либо сами собственники, либо надзорные органы. Сколько раз в год нужно чистить кровлю? Тут зависит от погоды, в среднем количество уборок достигает 10 раз за зиму, и разовая уборка кровли стоит 50 тысяч. Однако в среднем дом собирает сумму в районе 30 тысяч рублей за год».