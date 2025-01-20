Рустам Минниханов, Ирек Файзуллин и Ильсур Метшин посетили КГАСУ

КГАСУ основан в 1930 году. Вуз готовит кадров для архитектурно-строительной, дорожно-транспортной отраслей и жилищно-коммунального хозяйства, а также обеспечивает их научное сопровождение и развитие. В настоящее время в университете обучаются свыше 5 тыс. студентов и аспирантов.