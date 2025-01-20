Рустам Минниханов, Ирек Файзуллин и Ильсур Метшин посетили КГАСУ

Сегодня в преддверии итоговой коллегии Минстроя РТ Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КГАСУ) посетили раис Татарстана Рустам Минниханов, министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и мэр города Ильсур Метшин.
Гости ознакомились с деятельностью научно-образовательных центров «Геодезия», «Цифровые дороги», «Дороги» и «Прочность». Все они размещены в отремонтированных помещениях.
В научно-образовательном центре «Геодезия» формируются компетенции студентов и слушателей курсов по геодезическому обеспечению процессов строительства на различных этапах, начиная проектированием и закачивания эксплуатацией зданий и сооружений. Гостям представили учебный класс, оснащенный специализированными программными продуктами, которые позволяют обрабатывать геодезические измерения, проводить камеральную обработку данных и создавать топографические материалы и модели местности.
Также в центре «Геодезия» имеются современные геодезические приборы, чтобы студенты могли отрабатывать навыки работы. Пол в помещении представлен в виде плана города, который можно использовать в качестве учебного материала. Макет позволяет изучать принципы построения и создания топографических карт и планов при помощи геодезических измерений.
Основные задачи центра «Дороги» — подготовка и переподготовка кадров для дорожно-транспортной отрасли, разработка модифицированных дорожно-строительных материалов и повышение их качества и срока службы. Центр состоит из нескольких рабочих площадок: «Дорожное материаловедение», «Диагностика и прогнозирование», лаборатория испытаний мостовых сооружений.
Новый научно-образовательный центр «Цифровые дороги» представляет собой пространство для развития цифровых решений в дорожной и транспортной отрасли. В специализированных лабораториях ведутся работы по интеллектуальным транспортным системам, применению искусственного интеллекта в дорожном строительстве, развитию беспилотного транспорта и пр.
Научно-образовательный центр «Прочность» создан с целью внедрения в учебный процесс университета научно-инновационных методов проектирования строительных конструкций, проведения экспериментально-исследовательских работ по заказам предприятий стройиндустрии и интеграции учебного процесса с реальным производством. Имеющееся оборудование позволяет испытывать прочность крупногабаритных конструкций, определять механические характеристики материалов, а также проводить испытания при различных температурах.
КГАСУ основан в 1930 году. Вуз готовит кадров для архитектурно-строительной, дорожно-транспортной отраслей и жилищно-коммунального хозяйства, а также обеспечивает их научное сопровождение и развитие. В настоящее время в университете обучаются свыше 5 тыс. студентов и аспирантов.
Напомним, коллегия Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана проходит в новом здании театра им. Г. Камала. С основным докладом о работе ведомства в 2024 году и планах на 2025-й выступил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.