Как парню лучше узнать девушку — советы для комфортного общения

Будьте честны с собой. Если после уточнений и обсуждений вы понимаете, что ее позиция кардинально противоречит вашим убеждениям, стоит задуматься о целесообразности дальнейших встреч. Иногда лучше взять паузу, чтобы обдумать все услышанное, а не пытаться немедленно все разрулить. Обсудите с ней, что вам нужно пространство или небольшая пауза, чтобы разобраться в чувствах.