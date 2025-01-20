Минтруда назвало выплаты, которые вырастут в Беларуси с 1 февраля помимо пенсии по возрасту

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о повышении трудовых пенсий на 10% с 1 февраля 2025 года (здесь об этом подробнее), а Министерство труда и социальной защиты отметило, что к трудовым пенсиям относятся не только пенсии по возрасту, но и пенсии по инвалидности, за выслугу лет, а также по случаю потери кормильца.
«В результате перерасчета размер трудовой пенсии увеличится в среднем на 10 процентов», — отметили в министерстве.
Что касается пенсии по возрасту, то, по предварительной оценке, средний размер такой пенсии в феврале 2025 года составит 930 рублей. За год (с февраля 2024 по февраль 2025) средний размер пенсии вырос на 120 рублей или на 14,8%.
«Размер увеличения трудовой пенсии у каждого пенсионера будет свой в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при исчислении ему пенсии, а также установленных доплат к основной пенсии», — отметили в министерстве.
Повышение пенсий стоит ждать в феврале 2025 2,3 миллиона белорусов.
Кстати, вот что изменилось в Беларуси за время пенсионной реформы 2017 — 2025 годов: пенсионный возраст, страховой стаж, справки о зарплате, способы увеличения пенсии (все подробности здесь). А еще МАРТ установил тарифы на получение пенсии через почту в Беларуси (подробнее здесь).
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