Минтруда назвало выплаты, которые вырастут в Беларуси с 1 февраля помимо пенсии по возрасту

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о повышении трудовых пенсий на 10% с 1 февраля 2025 года (здесь об этом подробнее), а Министерство труда и социальной защиты отметило, что к трудовым пенсиям относятся не только пенсии по возрасту, но и пенсии по инвалидности, за выслугу лет, а также по случаю потери кормильца.