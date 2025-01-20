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МИД сообщил о смерти гражданина Беларуси в турецкой Анталье

МИД: в турецкой Анталье умер белорус.

Источник: Комсомольская правда

Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило смерть в турецком городе Анталья 19 января гражданина Беларуси, сообщает БелТА.

Посольство Беларуси в Турции находится в контакте с семьей умершего, правоохранительными органами Турции и медицинским учреждением.

В МИДе отметили, что обстоятельства смерти уточняются, а родным покойного оказывается помощь по репатриации тела белоруса на родину.

Мы писали, что Следственный комитет назвал детали раскрытия трех убийств более чем 20-летней давности под Гомелем (здесь подробнее). А милиция оштрафовала дорожников за жесткое ДТП с маршруткой под Минском, где есть пострадавшие: «Участок был несвоевременно обработан соляной смесью» (подробности здесь).