МИД сообщил о смерти гражданина Беларуси в турецкой Анталье

Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило смерть в турецком городе Анталья 19 января гражданина Беларуси, сообщает БелТА.
Посольство Беларуси в Турции находится в контакте с семьей умершего, правоохранительными органами Турции и медицинским учреждением.
В МИДе отметили, что обстоятельства смерти уточняются, а родным покойного оказывается помощь по репатриации тела белоруса на родину.
Мы писали, что Следственный комитет назвал детали раскрытия трех убийств более чем 20-летней давности под Гомелем (здесь подробнее). А милиция оштрафовала дорожников за жесткое ДТП с маршруткой под Минском, где есть пострадавшие: «Участок был несвоевременно обработан соляной смесью» (подробности здесь).