МИД сообщил о смерти гражданина Беларуси в турецкой Анталье

Мы писали, что Следственный комитет назвал детали раскрытия трех убийств более чем 20-летней давности под Гомелем (здесь подробнее). А милиция оштрафовала дорожников за жесткое ДТП с маршруткой под Минском, где есть пострадавшие: «Участок был несвоевременно обработан соляной смесью» (подробности здесь).