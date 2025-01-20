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В башкирской деревне пьяный водитель пытался откупиться от ГАИ пятью тысячами рублей

В Башкирии задержали пьяного водителя-взяточника.
Источник: Комсомольская правда

В Кигинском районе Башкирии задержали водителя-взяточника. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Инцидент произошел в деревне Старомухаметово. Инспекторы ДПС остановили Lada Priora, за рулем которой был 58-летний местный житель. Во время проверки документов у сотрудники дорожной полиции заподозрили, что мужчина пьян. Медосвидетельствование с помощью алкотестера показало результат в 1,173 мг/л.

Рассчитывая избежать наказания, в ходе составления протокола в патрульной машине нарушитель попытался откупиться. Он достал купюру номиналом пять тысяч рублей и предложил их сотруднику ДПС. Полицейские неоднократно предупредили мужчину об уголовной ответственности за дачу взятки, но он настаивал.

В итоге была вызвана следственно-оперативная группа. На водителя составили административный материал, его авто отправили на специализированную штрафную стоянку.

— Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за попытку дачи взятки должностному лицу, — рассказал Севастьянов.

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