В башкирской деревне пьяный водитель пытался откупиться от ГАИ пятью тысячами рублей

Рассчитывая избежать наказания, в ходе составления протокола в патрульной машине нарушитель попытался откупиться. Он достал купюру номиналом пять тысяч рублей и предложил их сотруднику ДПС. Полицейские неоднократно предупредили мужчину об уголовной ответственности за дачу взятки, но он настаивал.