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Движение транспорта ограничили в еще одном регионе Казахстана

Об этом сообщили в компании «КазАвтоЖол».

Источник: акимат Астаны

Погода ухудшилась в еще одном регионе Казахстана. В связи с этим решено ограничить движение всех видов автотранспорта по одной из республиканских трасс, передаёт BaigeNews.kz.

«В 21:00 в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги “Кызылорда-Павлодар” с 433 по 756 километры (участок от Жезказгана по посёлка Жанаарка)», — сообщили в «КазАвтоЖоле».

Ориентировочное открытие дороги — 21 января в 6:00.

Движение транспорта также ограничено в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской и Жетысуской областях.