Движение транспорта ограничили в еще одном регионе Казахстана

Погода ухудшилась в еще одном регионе Казахстана. В связи с этим решено ограничить движение всех видов автотранспорта по одной из республиканских трасс, передаёт BaigeNews.kz.
«В 21:00 в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги “Кызылорда-Павлодар” с 433 по 756 километры (участок от Жезказгана по посёлка Жанаарка)», — сообщили в «КазАвтоЖоле».
Ориентировочное открытие дороги — 21 января в 6:00.
Движение транспорта также ограничено в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской и Жетысуской областях.