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В Неклиновском районе ввели ЧС из-за птичьего гриппа

В Неклиновском районе зафиксировали птичий грипп.

Источник: Комсомольская правда

ЧС из-за птичьего гриппа ввели в Неклиновском районе. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Согласно опубликованной информации, сейчас на территории муниципалитета выполняют все необходимое для ликвидации очага. Так, специалисты проводят целый план мероприятий. Сколько всего птиц подхватили инфекцию не уточняется.

Отметим, что очаг заболевания выявили в одном из подсобных хозяйств в селе Натальевка. Карантинная граница установлена в пяти километрах от очага. Помимо Натальевки в границы угрожаемой зоны вошли хутора Ломакин и Рожок.