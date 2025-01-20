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Теперь его ждет суд: молодой уфимец на арендованном самокате сбил 75-летнюю женщину

В Уфе 18-летнего самокатчика осудят за наезд на пенсионерку.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе перед судом предстанет 18-летний парень. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Согласно версии дознания, в минувшем апреле юноша, управляя арендованным самокатом, наехал на 75-летнюю женщину, которая шла по тротуару. Пенсионерка получила множество травм, вред ее здоровью был оценен как тяжкий.

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Обвиняемый полностью признал вину. Материалы дела направлены в мировой суд по Калининскому району Уфы для рассмотрения по существу.

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